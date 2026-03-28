Nueva modalidad delictiva: raid por supermercados y robo de alimentos

Dos mujeres quedaron detenidas en Bahía Blanca, tras haber recorrido varios locales comerciales y portar mercadería robada por un valor de $175.000.

Según publicó el diario La Nueva, el procedimiento principal tuvo lugar alrededor de las 14 en el interior del supermercado mayorista Vital, ubicado en el kilómetro 690 de la Ruta 3. Allí, efectivos del Comando de Patrullas interceptaron a María de las Mercedes Neira, de cincuenta y cuatro años, y a Viviana Seguel, de sesenta y un, quienes intentaban retirarse del lugar con productos sin abonar.

En tanto, las autoridades constataron que el valor de lo sustraído únicamente en el local mayorista ascendía a $175.552,14. Sin embargo, la sorpresa para los agentes fue mayor al descubrir que las mujeres transportaban productos de otros comercios, que habían sido robados.

Según confirmaron fuentes policiales, entre las pertenencias de Neira y Seguel se halló mercadería proveniente de sucursales de la Cooperativa Obrera y el Supermercado Diarco.

Las dos mujeres fueron trasladadas a la comisaría quinta, donde se labraron las actuaciones correspondientes. El caso fue caratulado preventivamente como «hurtos reiterados», quedando a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.

Otro caso en Mar del Plata

Un caso similar ocurrió en las últimas horas en Mar del Plata: una mujer intentó robar mercadería de un supermercado en el barrio Los Pinares y, tras un llamado al 911, fue aprehendida.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la sospechosa había intentado retirarse del establecimiento sin abonar alimentos y diversos productos, los cuales llevaba en bolsas reutilizables del propio local.

La mujer fue interceptada en el estacionamiento por el personal de seguridad y se labraron las actuaciones correspondientes en la comisaría séptima, en el marco de una causa por «hurto en grado de tentativa». Además, se incautó la mercadería que llevaba.

La fiscal de Flagrancia Ana María Caro ordenó la notificación de la misma y su posterior libertad a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Fuente: https://dib.com.ar/