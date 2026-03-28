China rechaza un envío de carne argentina

China rechazó un envío de veintidós toneladas de carne argentina tras detectar cloranfenicol, un antibiótico prohibido en la producción ganadera y para el consumo humano desde hace décadas, reportó este viernes Diagonales.

La medida fue adoptada por la aduana china, que además dispuso la suspensión de las exportaciones de un frigorífico de la firma ArreBeef, ubicado en la localidad de Pérez Millán, partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo activó un protocolo de emergencia en Argentina, con la intervención del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Cancillería y la Secretaría de Agricultura para investigar el origen del lote, informó Radio Mitre.

Desde el Gobierno sostienen que podría tratarse de un ‘falso positivo’ o de la presencia de una sustancia similar, y ya presentaron información técnica ante las autoridades chinas para intentar revertir la decisión.

El episodio genera preocupación debido a que China es el principal destino de la carne argentina, mientras continúan las gestiones diplomáticas para evitar que la restricción se extienda a otros embarques.

Fuente: https://actualidad.rt.com/