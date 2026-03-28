Investigaciones del CONICET abordan la tuberculosis, un problema de salud global

El pasado 24 de marzo se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad que, a pesar de ser considerada un problema del pasado, sigue siendo la principal causa de muerte por un agente infeccioso a nivel global. Según estimaciones, en 2024 esta patología ocasionó alrededor de 1,2 millones de muertes. En Argentina, el boletín epidemiológico nacional reportó que en 2025 se registraron 15.599 nuevos infectados.

La bacteria Mycobacterium tuberculosis, causante de la enfermedad, tiene una larga historia; fue identificada en 1882, pero lleva millones de años coexistiendo con los seres humanos. Esta larga convivencia le ha permitido desarrollar estrategias para evadir los mecanismos de defensa del sistema inmunológico humano. La investigadora del CONICET, Gabriela Gago, del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, CONICET-UNR), y presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y Otras Micobacteriosis (SLAMTB), afirmó: «La bacteria tiene la capacidad de entrar, infectar y permanecer escondida en el huésped, activando un estado de dormancia, en el cual se reproduce a tasas muy bajas, estableciendo una infección latente».

Se estima que un 25 por ciento de la población mundial presenta una infección latente de tuberculosis. Sin embargo, identificar estos casos no es sencillo. Gago explicó que «el problema es que la tuberculosis estigmatiza mucho. Aunque sea una enfermedad infecciosa que cualquiera puede contagiarse, generalmente afecta a las poblaciones más vulnerables, como las que viven en la pobreza, en cárceles o en residencias comunitarias. Muchas veces, quienes son diagnosticados prefieren no decirlo y evitan que sus contactos directos se evalúen, por miedo».

Cuando el sistema inmunológico de estas personas se debilita, ya sea por desnutrición, tratamientos oncológicos, diabetes u otras enfermedades que deprimen la inmunidad, la infección puede reactivarse, lo que lleva a un aumento en la replicación de la bacteria y la aparición de síntomas que, sin tratamiento, pueden resultar mortales. La complejidad del tratamiento de la tuberculosis radica en la estructura de su envoltura celular, que dificulta la penetración de los antibióticos. El tratamiento estándar dura seis meses y requiere la administración de cuatro antibióticos diferentes. Esto provoca que un alto porcentaje de pacientes abandone el tratamiento, lo que genera recaídas y un aumento en la resistencia a los antibióticos, lo que representa un riesgo para toda la comunidad, advirtió Luciana Balboa, investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida de la Facultad de Ciencias Médicas (INBIRS, CONICET-UBA).

Avanzar por ambos flancos

En su búsqueda de soluciones, Gago y su equipo se centran en el estudio de cómo el metabolismo de M. tuberculosis influye en la estructura de su envoltura celular. La investigadora explicó que «la bacteria tiene varias capas en su envoltura, y las moléculas que se encuentran en estas capas, especialmente los lípidos, están relacionadas con su virulencia». Estudian cómo se fabrican esos lípidos y cómo se modula su composición para hacer que las bacterias sean más vulnerables.

Por su parte, Balboa investiga cómo M. tuberculosis manipula la respuesta inmunológica del huésped. Este patógeno puede alojarse en los macrófagos, células del sistema inmunitario que deberían eliminarlo. Balboa ha identificado lípidos que inhiben la capacidad de los macrófagos para matar bacterias, y está evaluando una droga utilizada para tratar el asma que podría mejorar la respuesta inmunológica, acortando así el tratamiento con antibióticos.

Además, la comunidad científica trabaja en el desarrollo de nuevas vacunas, buscando mejorar la conocida BCG, que ha demostrado una protección variable en adultos. Balboa mencionó que estudian cómo la glicólisis, una vía metabólica, es necesaria para que las células dendríticas del sistema inmune migren hacia los ganglios linfáticos, lo que es crucial para iniciar la respuesta inmunológica.

Las investigadoras llevan más de 20 años dedicadas al estudio de la tuberculosis, y Gago expresó su pasión por trabajar con este microorganismo, resaltando la complejidad que presenta.

Hacia la consolidación de la RedLATB

A nivel mundial, se han propuesto objetivos ambiciosos para eliminar la tuberculosis como problema de salud pública para 2035. Sin embargo, el progreso es lento; hasta ahora, solo se ha registrado una reducción del 8,3 por ciento en la incidencia de la enfermedad. Balboa enfatizó que es fundamental visibilizar el problema y enfrentarlo desde múltiples ángulos, requiriendo inversión y compromiso político.

Como presidenta de SLAMTB, Gago promueve la creación de una Red Latinoamericana de Tuberculosis (RedLATB), que reunirá instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, así como representantes de programas nacionales de tuberculosis. «La idea es sumar todas las discusiones a la misma mesa, optimizando recursos para avanzar juntos y salir de estas cifras de riesgo», concluyó.

Fuente: https://www.cadena3.com/