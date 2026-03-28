Arranca una nueva edición del Festival de Baradero

El número de edición da cuenta de su relevancia: del 27 al 29 de marzo, Baradero será centro de una histórica cita del folklore argentino, con figuras consagradas, nuevos talentos y los ganadores del Pre-Baradero. Todo sucederá en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi, escenario que desde hace más de cinco décadas convoca a artistas consagrados, nuevas voces y miles de personas que llegan desde distintos puntos del país para celebrar la música popular.

Con Soledad Pastorutti, Los Tekis, Lázaro Caballero, Antonio Tarragó Ros, Carafea y Cuti y Roberto Carabajal, entre sus artistas principales, la ciudad celebra así su Festival Nacional de Música Popular Argentina: creado en 1965, el festival es uno de los encuentros folklóricos más tradicionales del país y uno de los primeros grandes festivales dedicados exclusivamente a la música popular argentina.

A lo largo de sus más de cinco décadas de historia, el escenario del anfiteatro fue plataforma de consagración para artistas que luego marcaron el rumbo del folklore nacional, al tiempo que consolidó un formato donde conviven figuras consagradas, nuevas voces y el certamen Pre-Baradero, considerado uno de los semilleros más importantes del género. Con el paso de los años, se transformó en una cita fija del calendario cultural argentino y en un punto de encuentro entre distintas generaciones de músicos y público.

Quiénes tocan, día por día

Si bien la grilla completa del festival se dará a conocer durante ese mismo fin de semana, una vez definidos los artistas ganadores del Pre-Baradero que formarán parte de cada jornada, ya están definidas las cabezas del line up. El viernes 27 se presentarán Carafea y Lázaro Caballero, dos artistas que representan distintas generaciones del folklore contemporáneo y que llegarán al escenario del anfiteatro con repertorios que combinan tradición y renovación.

El sábado 28 será el turno de Antonio Tarragó Ros, referente histórico del chamamé y una de las figuras más influyentes de la música del litoral, junto a Los Tekis, el grupo jujeño que desde hace décadas anima los principales festivales del país con su estilo festivo que mezcla folklore, carnaval y sonidos andinos.

El domingo 29, la última noche reunirá a Cuti y Roberto Carabajal, representantes de una de las familias más emblemáticas del folklore argentino; el gran cierre estará a cargo de Soledad Pastorutti, una de las artistas más queridas del género y figura central de la música popular argentina.

Pero no todo se limita a los grandes nombres. Cada jornada se completará con la participación de artistas emergentes y agrupaciones folklóricas, entre ellos Los Pampas, La Yunta, Flor Cazzuchelli, Flor Dávalos, Franco Ramírez, La Sanatera, Del encuentro dúo, Los hermanos Querro, Fernanda Mores, Mariano Jarjal, Morena Solís, Santiago Martínez y Postales de Baradero. Además, se sumarán los ganadores de todas las categorías del Pre-Baradero, el certamen nacional que se realizará el fin de semana anterior y que funciona como semillero de nuevos talentos del folklore argentino.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/