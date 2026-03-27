El Banco Provincia actualizó sus normativas para la compra de dólares

El Banco Provincia brinda a sus clientes la posibilidad de comprar dólares, ya sea desde su plataforma de Home Banking como por ventanilla en las sucursales. Sin embargo, para este 2026 el panorama cambiario ha atravesado importantes modificaciones normativas por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA), eliminando los cupos históricos pero estableciendo nuevas reglas de justificación de fondos y límites operativos según el canal utilizado que detallaremos a continuación.

A partir de la flexibilización de las regulaciones cambiarias en el transcurso del último año (como la entrada en vigencia de la Comunicación “A” 8226 del BCRA), los requisitos para comprar dólares en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante 2026 se han modificado sustancialmente. A diferencia de lo que ocurría en 2023, ya no es un impedimento percibir subsidios, cobrar planes sociales o ser empleado del Estado. Actualmente, las condiciones obligatorias y excluyentes son:

-Ser mayor de 18 años y contar con DNI argentino en su última versión física vigente.

-Ser cliente activo del Banco Provincia.

-Poseer una Caja de Ahorro o Cuenta Corriente en pesos (para efectuar el débito de los fondos).

-Tener habilitada una Caja de Ahorro o Cuenta Especial en dólares a su nombre (para la acreditación de las divisas).

-Justificación de ingresos: Es indispensable contar con ingresos declarados (recibos de sueldo, facturación de monotributo o responsable inscripto) que demuestren y respalden la capacidad de ahorro en moneda extranjera ante la ARCA y el BCRA.

-Restricción cruzada: No haber operado dólares financieros (Dólar MEP o Contado con Liquidación) en los últimos 90 días, ni tener intenciones de vender los dólares adquiridos en el mercado bursátil durante los 90 días posteriores a la operación oficial.

Bajo la normativa vigente en 2026, la entidad bancaria bonaerense permite a los individuos físicos comprar dólares sin un tope máximo mensual establecido a través de sus canales digitales, siempre y cuando el volumen de la transacción guarde estricta relación con el perfil crediticio y los ingresos declarados del cliente. El proceso principal se realiza de forma cómoda y segura desde el Home Banking del Banco Provincia.

Con Cuenta DNI:Las personas que ya cuentan con una Caja de Ahorro en dólares en Banco Provincia pueden operar directamente desde la app Cuenta DNI. La opción aparece en el menú principal de Cuenta DNI bajo el botón «Comprar / Vender U$D». El procedimiento es sencillo: se ingresa el monto deseado y se confirma la operación en pocos pasos.

Por otro lado, es sumamente importante destacar que si el cliente opta por realizar la compra de divisas entregando pesos en efectivo directamente por ventanilla en una sucursal física, el BCRA mantiene un límite estricto de US$ 100 mensuales para esta modalidad.

Asimismo, cabe recordar que actualmente no está habilitada la extracción de dólares por cajero automático; dado que el Banco Provincia opera a través de la Red Link, una red que no brinda servicio de dispensadores de moneda extranjera en el territorio nacional.