27 marzo de 1901. Nace Enrique Santos Discépolo

Enrique Santos Discépolo nació en el barrio porteño del Once. Compositor, poeta, actor, guionista, director, fue una de las principales figuras de la cultura popular argentina de la primera mitad del siglo XX. Autor de tangos emblemáticos como “Yira, yira”, “Cambalache”, “Cafetín de Buenos Aires”, “Uno” y “Canción desesperada”. En sus últimos años, Discepolín adhirió al peronismo. Poco antes de morir, en 1951, protagonizó la película El hincha.

Según Sergio Pujol (https://www.todotango.com/) «A diferencia de otros creadores populares que desplegaron su talento de modo instintivo y un tanto naif, para luego ser reivindicados por futuros exégetas, Discépolo fue siempre consciente de sus aportes. Podría incluso asegurarse que toda su producción artística está articulada por estilo común, un cierto aire o espíritu discepoliano que la gente reconoce inmediatamente, con afecto y admiración, como si su obra —más de una vez definida como profética— expresara el sentido común de los argentinos. La singularidad de Discépolo sigue inquietando, tanto dentro como fuera del universo del tango. Mientras la mayoría de sus coetáneos hoy suena extraña para las nuevas generaciones, el hombre que escribió y compuso “Cambalache” persiste, está vigente. O para decirlo con una de sus imágenes preferidas: sigue mordiendo».