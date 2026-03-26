NAD+: la molécula que podría frenar el envejecimiento y combatir Alzheimer

Un equipo internacional de científicos liderado por la Universidad de Oslo ha centrado su atención en una diminuta pero poderosa molécula conocida como NAD+, que podría transformar nuestra comprensión sobre el envejecimiento. Esta molécula es fundamental para mantener la energía celular, reparar el ADN y preservar la salud general. Sin embargo, los niveles de NAD+ disminuyen con la edad, lo que podría estar relacionado con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson.

El reciente artículo publicado en la revista Nature Aging reunió a más de veiticinco expertos en biología del envejecimiento y metabolismo, quienes exploraron cómo el NAD+ puede ser clave para un envejecimiento más saludable y la protección contra enfermedades neurodegenerativas. Según el Dr. Jianying Zhang, uno de los autores principales, «ajustar el metabolismo del NAD+ tiene el potencial de retrasar el deterioro de la salud relacionado con la edad, así como enfermedades de envejecimiento prematuro».

El NAD+ actúa como un «regulador del combustible» celular, esencial para la producción de energía y la reparación del ADN. Sin embargo, su disminución natural con la edad se ha vinculado a problemas de memoria, reducción de la fuerza muscular y un mayor riesgo de enfermedades relacionadas con la edad.

La revisión analizó años de investigación de laboratorio y ensayos clínicos sobre métodos para aumentar los niveles de NAD+. Muchos de estos enfoques incluyen compuestos similares a vitaminas, como el nicotinamida ribósido (NR) y el nicotinamida mononucleótido (NMN). Los primeros hallazgos son prometedores, con algunos ensayos que reportaron mejoras en la memoria, el movimiento físico y la salud metabólica.

A pesar de estos avances, los investigadores subrayan que se necesitan estudios más amplios y prolongados para confirmar la efectividad de estos enfoques en diversas enfermedades. La publicación coincide con un creciente interés tanto de científicos como del público en general, con ensayos clínicos en curso en todo el mundo, incluyendo Noruega, para probar los precursores de NAD+.

El Dr. Evandro Fei Fang-Stavem, autor principal y jefe del laboratorio Fang en la Universidad de Oslo, afirmó: «El NAD+ es fundamental para la vida, pero aún existe confusión sobre qué suplementos funcionan mejor y cómo deben utilizarse. Nuestro artículo consolida la evidencia y proporciona un mapa científico para guiar la investigación en curso y el uso clínico futuro».

El profesor Torbjørn Omland, coautor del artículo, agregó que «hay una brecha de conocimiento sobre el NAD+ y sus efectos clínicos para investigadores básicos y clínicos, y este artículo proporciona la última opinión experta para quienes trabajan en el campo de la investigación del NAD+».

Los autores enfatizan que, aunque los suplementos y terapias basados en NAD+ están siendo ampliamente investigados, se requiere una colaboración más fuerte y pruebas clínicas más rigurosas. Estos pasos serán esenciales para convertir los hallazgos iniciales en tratamientos seguros y efectivos para el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad.

Fuente: https://www.cadena3.com/