La serie de Harry Potter se estrena en Navidad de 2026 con un nuevo elenco

Harry Potter ha presentado el tráiler de su nueva serie y ha confirmado que la producción se lanzará en Navidad de 2026.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, HBO ha desarrollado esta adaptación con un elenco completamente nuevo, con el objetivo de revivir la historia del joven mago en formato de serie.

El adelanto muestra a Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter, mientras que Arabella Stanton toma el papel de Hermione Granger y Alastair Stout será Ron Weasley. La serie reconstruye el inicio de la historia y revela la vida de Harry en la casa de los Dursley, donde vive en condiciones difíciles.

La secuencia incluye la llegada de la carta de Hogwarts, marcando el inicio de la conexión de Harry con el mundo mágico. El avance también presenta el encuentro con Hagrid, la revelación sobre los padres de Harry y el camino hacia el andén 9¾.

El tráiler muestra el viaje en el Expreso de Hogwarts, donde Harry conoce a Ron y Hermione, así como el inicio de su amistad dentro del tren.

El clip incluye diversas escenas en Hogwarts, como clases, recorridos por el castillo y la ceremonia del Sombrero Seleccionador. También aparecen personajes como Dumbledore, Snape, Draco Malfoy y Ollivander.

La primera temporada se estructura en torno al libro Harry Potter y la piedra filosofal, y contará con ocho episodios que narrarán el primer año de Harry en Hogwarts.

El elenco también incluye a John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu en el rol de Snape, Janet McTeer como McGonagall y Nick Frost como Hagrid. Además, se suman a la producción Paul Whitehouse, Luke Thallon, Lox Pratt, Bel Powley, Daniel Rigby y Katherine Parkinson.

Asimismo, la producción incluye a Alessia Leoni como Parvati Patil, Leo Earley como Seamus Finnigan y Rory Wilmot como Neville Longbottom, ampliando así el universo estudiantil de Hogwarts.

Aún no se ha confirmado quién interpretará a Voldemort, y se ha indicado que este personaje no tendrá un papel central en esta primera etapa de la historia.

El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. La serie cuenta con la dirección creativa de Francesca Gardiner y episodios dirigidos por Mark Mylod.

Fuente: https://www.cadena3.com/