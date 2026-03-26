Apertura de ofertas para obras en la Escuela 45 de Chacabuco

Este miércoles se llevó a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 05/26 (Expediente N° 4029-0715/26).

El objeto de la licitación es la refacción y ampliación de los baños (segunda etapa) en la Escuela Primaria N° 45 del distrito escolar Cahcabuco. En esta instancia se presentaron diversas ofertas, las cuales serán evaluadas para proceder a la adjudicación de la obra a la mayor brevedad posible.

Participaron del acto la secretaria de Obras y Servicios Públicos, arquiteca Patricia Sorichillo; la directora de Obras Públicas, arquiteca Yesica Larribité; el Asesor Letrado, Dr. Matías Sassoni; el Jefe de Compras, ingeniero Fabián Cattaneo; y el Contador Municipal, Osvaldo Mancuso, junto a representantes de las empresas oferentes.