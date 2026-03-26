26 de marzo. Día Mundial del Clima

El Día Mundial del Clima, que se conmemora el 26 de marzo de cada año, surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importancia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación climática.

Si bien, las variaciones climáticas son comunes, los científicos afirman que en los últimos 150 años, se registra un ritmo de cambio acelerado, resultado del desarrollo industrial y crecimiento de la población humana, que contribuye al cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero, contaminación ambiental, malas prácticas ambientales, deforestación y sobrexplotación de recursos naturales, provocando condiciones adversas para los ciclos naturales que permiten la vida en la Tierra.

El Día Mundial del Clima 2026 exige cero emisiones netas en 2040, y lo hace en un momento en el que el planeta ya no habla en términos de previsión, sino de consecuencias visibles.

La pregunta ya no es si hay que actuar, sino quién va a asumir el liderazgo real en una carrera contra el tiempo en la que cada año cuenta más que el anterior.