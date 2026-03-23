Mechita: Más de 20 mil personas disfrutaron de la Fiesta del Ferroviario

Con una convocatoria que superó las 20 mil personas, se realizó la 18ª edición de la Fiesta del Ferroviario durante el fin de semana en la localidad de Mechita, consolidándose una vez más como uno de los eventos más convocantes de Bragado y la región.

Vecinos y visitantes compartieron jornadas cargadas de emoción junto a ferroviarios, quienes revivieron historias y anécdotas de una época en la que el tren era el nexo fundamental entre los pueblos. Uno de los momentos más destacados fue la presencia de una locomotora a vapor construida en 1927, que realizó el recorrido entre Bragado y Alberti, permitiendo a miles de personas experimentar un viaje histórico.

La celebración también incluyó espectáculos musicales en vivo, un paseo de artesanos y exposiciones en el Museo Ferroviario, ofreciendo propuestas para toda la familia en un ambiente festivo.

Fuente: https://www.bragadotv.com.ar/