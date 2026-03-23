Irán insiste en que no negocia con EE.UU.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, refutó este lunes la información de que se han celebrado conversaciones con EE.UU., divulgada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En comentarios a la agencia IRNA, el alto cargo, al responder a una pregunta sobre el retroceso del país norteamericano respecto a su postura amenazante contra las infraestructuras vitales de Irán, afirmó que en los últimos días se han recibido, «a través de algunos países amigos, mensajes que contenían la solicitud de Estados Unidos de negociar para poner fin a la guerra».

En este contexto, detalló que la parte iraní ha respondido «de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país».

Asimismo, subrayó que se han formulado «las advertencias necesarias» acerca de las graves consecuencias de cualquier agresión contra las infraestructuras vitales de Irán y se ha subrayado que cualquier acción contra las instalaciones energéticas se enfrentará con «una reacción firme, inmediata y eficaz» de las Fuerzas Armadas de la República Islámica.

Además, el vocero de la Cancillería rechazó que se haya celebrado cualquier negociación o conversación con Estados Unidos a lo largo de los 24 días del conflicto, y reiteró que la postura de Teherán respecto al estrecho de Ormuz y a las condiciones para el fin de la guerra «no ha cambiado en absoluto».

Fuente: https://actualidad.rt.com/