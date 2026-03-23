La nafta se disparó 16% desde el inicio de marzo y se esperan más subas

Una de las consecuencias directas del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es el aumento del petróleo a nive global, que se siente con fuerza en los surtidores de todo el país. Sin embargo, la carrera parece no detenerse aunque el barril del Brent -en la tarde del viernes- sumaba otro 3% en su escalada para ubicarse por encima de los U$S112 en el mercado internacional.

Esa aceleración de casi el 55% (desde los u$s72,49 registrados el 27 de febrero, el día previo al primer ataque de Estados Unidos e Israel a Irán) justifica la variación en las estaciones de servicio que perciben los automovilistas.

Un informe elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) destaca que en la Ciudad de Buenos Aires los valores mostraron subas marcadas. La nafta súper alcanzó los $1.813, con un incremento del 16,2%, mientras que la nafta premium se ubicó cerca de los $1.987 tras una suba del 11,7%. En paralelo, el gasoil también registró aumentos relevantes: el común llegó a $1.867 (15,6%) y el premium a $2.041 (12,1%).

El informe señala que estos precios todavía no reflejan en su totalidad el impacto del encarecimiento internacional del crudo, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos ajustes en las próximas semanas. Hasta el 19 de marzo, los combustibles acumulan subas del 15% en naftas y del 14,6% en gasoil.

A nivel federal, se observan diferencias importantes entre provincias. En el caso de la nafta premium, Tierra del Fuego presenta los valores más bajos, alrededor de $1.611, mientras que Corrientes registra los más altos, cercanos a los $2.000. Para la nafta súper, Formosa encabeza los precios con $1.784, en contraste con Santa Cruz, donde se consiguen los valores más bajos, en torno a $1.434.

Esta situación no parece que vaya a revertirse rápidamente, pues el conflicto en Medio Oriente va para largo. A manera profética, hace dos semanas, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al-Anbia, Ebrahim Zolfagari, anticipó: “esperen un barril de petróleo a 200 dólares”.