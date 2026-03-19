19 de marzo. Día Internacional del Artesano

La elección del día está vinculada a San José, considerado en la tradición cristiana como carpintero y símbolo del oficio artesanal. En su honor, la jornada busca destacar la creatividad, el conocimiento y la dedicación de artesanas y artesanos en todo el mundo.

La artesanía cumple un rol fundamental en la transmisión de saberes ancestrales. Cada pieza elaborada a mano no solo tiene un valor estético o utilitario, sino que también encierra historias, técnicas y tradiciones que se mantienen vivas a lo largo del tiempo.

En este sentido, se reconoce a la artesanía como patrimonio cultural inmaterial, ya que representa un legado colectivo que identifica a las comunidades. Materiales como madera, cuero, piedra, lana o fibras naturales se transforman en objetos que reflejan costumbres y modos de vida.

Además de su dimensión cultural, la actividad artesanal también tiene un impacto económico, especialmente en el ámbito de las economías populares. La producción artesanal genera ingresos, fomenta el desarrollo local y fortalece el tejido social.

Así, esta fecha invita a valorar el trabajo manual como un puente entre pasado y presente, y a reconocer a quienes sostienen, con sus manos, una parte esencial de la memoria cultural.