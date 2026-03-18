Suben los precios del gas tras ataque al yacimiento más grande del mundo en Irán

Los precios del gas natural han aumentado en poco más del 5 %, luego de que Israel atacara el yacimiento South Pars, el más grande del mundo, ubicado al sur de Irán y compartido con Catar.

Según datos del índice ICE Dutch TTF, el principal punto de referencia en Europa, tras la agresión, los futuros de abril subieron hasta los 54,4 euros por MWh.

Anteriormente, medios iraníes informaron sobre el ataque a South Pars perpetrado por EE.UU. e Israel. Para evitar la propagación del incendio, varias secciones fueron puestas fuera de servicio. De momento, no se han registrado víctimas.

«Una medida peligrosa e irresponsable»

El portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al-Ansari, arremetió este miércoles contra Israel tras su ataque contra el mayor yacimiento de gas de Irán, el South Pars.

«El ataque israelí contra instalaciones vinculadas al yacimiento iraní de South Pars, extensión del yacimiento catarí de North Pars, constituye una medida peligrosa e irresponsable en el contexto de la actual escalada militar en la región», escribió el vocero en su cuenta de X.

Además, Al-Ansari advirtió que los ataques contra infraestructura energética representan «una amenaza para la seguridad energética mundial, así como para los pueblos de la región y su medio ambiente».

«Reiteramos, como ya hemos insistido en repetidas ocasiones, la necesidad de evitar atacar instalaciones vitales. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con moderación, respeten el derecho internacional y trabajen para lograr una desescalada que preserve la seguridad y la estabilidad de la región», manifestó.

Fuente: https://actualidad.rt.com/