Darío Golía dio la bienvenida a ocho nuevos efectivos policiales que llegaron a Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco, Darío Golía, dio la bienvenida a los ocho nuevos efectivos de la Policía Bonaerense que comenzarán a prestar servicio en la ciudad.

“Son varios efectivos los que hemos podido traer a nuestra ciudad, además de estos nuevos efectivos, sumando ya un total de 32. Queremos que trabajen en Chacabuco de la mejor manera, brindando el mejor servicio de seguridad, así que les doy la bienvenida, les agradezco y queremos acompañarlos desde el Municipio en todo lo que tengan que ver con las gestiones que hacemos permanentemente para mejorar la seguridad. Cuenten con nosotros”, expresó Golía dirigiéndose a los jóvenes policías.

El Jefe Comunal destacó también las gestiones que permitieron recuperar el GAD en Chacabuco, la llegada de nuevos móviles policiales y la nueva Comisaría de la Mujer. En total son ocho los efectivos policiales que comenzarán a prestar servicio en nuestra ciudad, y según se informó, prontamente se esperan más.

De los nuevos efectivos, seis de ellos cumplieron tareas recientemente en el “Operativo Sol”, siendo de la última promoción, mientras que los dos restantes vienen de cumplir tareas en Avellaneda y General Rodríguez.

El Intendente estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna; el Comisario de la Jefatura Comunal de Chacabuco, Germán Lopardo; la Comisaría de la Estación de Policía, Melina Ortolano; y el Asesor Letrado de la Municipalidad, Matías Sassoni.