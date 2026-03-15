Más de 250.000 personas asistieron a la edición aniversario de Expoagro

Culminó una edición especial de Expoagro, la cita más importante de la agroindustria y el termómetro económico y político a nivel nacional. Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, más de 250.000 visitantes asistieron a los últimos lanzamientos tecnológicos, se enteraron de las novedades de todo arco productivo, sellaron negocios clave, fortalecieron vínculos y fueron parte, un año más, del evento de referencia para el país.

La “Capital Nacional de los Agronegocios” festejó sus 20 años a lo grande, con una propuesta que incluyó a más de 700 expositores, 7 auditorios funcionando en simultáneo, más de 170.000 cabezas rematadas entre 11 casas consignatarias, 367 reuniones en la Ronda Internacional de Negocios, 12 plots con cultivos en pie, y una notable presencia internacional.

Los pasillos de la megamuestra fueron también epicentro de intercambios políticos y de construcción de consensos entre importantes referentes sectoriales y funcionarios de todo el país. En una edición signada por un clima propicio para los negocios, Expoagro se consolidó como el evento faro para todo el arco productivo, más allá del agro.

“La puesta en escena de esta edición fue realmente extraordinaria. Lo que más me sorprendió fue la enorme concurrencia de público y el clima que se vivió durante toda la exposición: todos estaban contentos y destacaban la experiencia. Eso habla de que Expoagro sigue creciendo. Nació con foco en el agro, pero hoy claramente trascendió las fronteras del sector y es cada vez más cosmopolita”, señaló Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar.

Por su parte, el gerente comercial de la firma, Patricio Frydman, agregó que “Expoagro se consolida cada vez más como la gran apertura del año para el sector. Es un evento extraordinario que ya se instaló en la agenda como sinónimo de oportunidades y como una cita imperdible para el agro. Muchos lo definen incluso como el ‘Black Friday del agro’, por el volumen de negocios y decisiones que se generan durante la muestra. Además, algo que nos entusiasma mucho es que la gran mayoría de los expositores ya está empezando a confirmar su espacio para la edición 2027”.

Cabe destacar que, en línea con lo expresado por Frydman, numerosas empresas y organizaciones preparan su desembarco para Expoagro del año próximo.

El epicentro de la política

Como cada edición, Expoagro 2026 edición YPF Agro contó con una notable presencia de referentes de la política nacional. Gobernantes, funcionarios, dirigentes y voces clave de todos los espacios políticos recorrieron la megamuestra, dialogaron con empresas y productores, y acercaron propuestas al sector.

Durante los cuatro días, la “Capital Nacional de los Agronegocios” recibió a más de 60 personalidades, con la visita destacada de la vicepresidente Victoria Villarruel; el ex presidente Mauricio Macri; la senadora Patricia Bullrich; el ministro de Interior, Diego Santilli, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta y Santiago Passaglia, Intendente de San Nicolás.

También acompañaron los 20 años de Expoagro los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y de La Pampa, Sergio Ziliotto. Lo propio hicieron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, y el de Salta, Antonio Marocco. Funcionarios de carteras productivas de todo el país también acercaron sus agendas al sector.

Donde el agro se reúne, debate y capacita

La megamuestra desplegó una agenda completa de encuentros y jornadas formativas, que se desarrollaron en simultáneo dentro de los diferentes espacios del predio. El Tecnódromo Mario Bragachini vibró a diario con sus shows de maquinaria, el Auditorio Carne Argentina contó con ciclos completos de charlas técnicas, el Auditorio Prensa fue testigo de importantes anuncios, el Auditorio de Agronegocios CREA y el Auditorio Agtech John Deere recibieron a figuras destacadas de la política y la producción, y el Anfiteatro ArgenINTA tuvo auténticas clases magistrales de especialistas.

La edición contó con iniciativas salientes, como la primera Cumbre de Contratistas edición Piersanti, que contó con la participación de más de 230 representantes del sector y se consolidó como la primera cita oficial de quienes concentran el 80% de las labores agrícolas a nivel nacional.

Del mismo modo, más de 800 de estudiantes universitarios de todo el país compartieron ideas, gestionaron proyectos y aprendieron del agro que se viene en la Jornada Nacional de Jóvenes. La Red Mujeres Rurales, por su parte, fortaleció lazos y estableció metas a largo plazo en encuentros propios.

La agenda 2026 tuvo también un espacio reservado para sus clásicas jornadas formativas, como el Foro Económico, en el que participaron reconocidos especialistas durante tres días de la muestra, Punto Clima, el panel que año a año repasa las perspectivas climáticas para el agro y Eureka!, la cita dedicada a las últimas novedades en materia tecnológica.

Fuente: https://www.expoagro.com.ar/