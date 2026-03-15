Fútbol infantil: Darío Golía estuvo en la apertura de la Copa Racing que se disputa en Chacabuco

El Intendente Municipal de Chacabuco estuvo presente en el inicio de una nueva edición de la Copa Racing, torneo de fútbol infantil que comenzó este sábado y se disputará durante este fin de semana y el próximo, en el predio del club, ubicado en calle Coronel Melián.

El jefe comunal destacó que se trata de una propuesta deportiva que ha generado un gran interés en la zona, con la participación de alrededor de mil chicos en diferentes categorías, provenientes de clubes locales y de la región.

Asimismo, remarcó que desde el Municipio continúan acompañando a los clubes de la ciudad, señalando que “son el motor de cada barrio, donde se convoca a chicos y jóvenes a participar y formarse a través de alguna disciplina deportiva”.