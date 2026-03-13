Cortes programados de energía eléctrica en Chacabuco y O´Higgins

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., informa a sus asociados que este sábado 14 efectuará un corte total de energía eléctrica en la subestación N° 752, desde las 8:00 hasta las 10:00, afectando la zona delimitada por las siguientes calles: Almirante Brown, Mendoza, 25 de mayo y Avenida Saavedra. Otro corte afectará el centro de la localidad de O’Higgins y su zona rural, desde las 14:00 y hasta las 18:00.

Estas interrupciones tienen como objetivo principal asegurar y optimizar la calidad del servicio. En caso de lluvia no se realizarán.