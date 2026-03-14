“La Muni en tu Barrio” llevó a cabo la segunda jornada en Barrio Bomberos de Chacabuco

Este viernes, el Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó la segunda jornada de la edición 2026 del programa “La Muni en tu Barrio”, que esta vez se desarrolló en el Barrio Bomberos. Allí, junto a diferentes áreas municipales y organismos, Golía dialogó con vecinos y vecinas que se acercaron para realizar trámites, despejar dudas y acercar distintas inquietudes.

En ese sentido, el Intendente destacó la importancia de este programa que permite acercar las dependencias del Estado a cada barrio de Chacabuco, brindando mayor facilidad y agilidad en la respuesta a los vecinos, además de fortalecer la presencia del Municipio y mejorar los servicios en distintos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, además, el área de Servicios Públicos realizó tareas de mejorado y mantenimiento de calles en el barrio, llevando adelante la colocación de piedras en Entre Ríos entre Domínguez y Cano; Montesano entre Entre Ríos y Av. Solís; y Cano entre Corrientes y Entre Ríos, contribuyendo así a mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos del sector.