230 contratistas rurales hicieron historia con su primera cumbre sectorial en Expoagro

En el 20º aniversario de Expoagro 2026 edición YPF Agro, los contratistas rurales hicieron historia con la realización de la primera Cumbre de Contratistas edición Piersanti. Reunidos en el Auditorio de Agronegocios CREA, este jueves compartieron una jornada de análisis y proyección con especialistas y referentes del sector, quienes abordaron temáticas vinculadas a la tecnología, el clima, la economía y la planificación financiera e impositiva.

“Emociona tener este protagonismo en esta cumbre después de tantos años de luchar”, expresó Luis “Freddy” Simone, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), y agradeció a la firma de cabezales drapers Piersanti por ser naming del evento.

Al inicio de la cumbre, Simone resaltó la necesidad de contar con “créditos más acordes al sector, con más años para amortizar” que les permita a los contratistas renovar la maquinaria y acceder a nuevas tecnologías.

“No pedimos privilegios, sino condiciones justas, políticas que nos acompañen”, resaltó y destacó la importancia de visibilizar al sector “no como una actividad más sino como un actor muy importante dentro del ámbito agropecuario”.

Durante la Cumbre, el ingeniero agrónomo Hernán Ferrari, reconocido especialista en maquinaria agrícola, observó que “el parque de maquinaria argentino tiene, en promedio: 12,4 años de antigüedad, por lo que es necesario dar un salto de un 30 o 40% más”.

La incorporación de tecnología, aseguró Ferrari, permitirá una mayor eficiencia productiva, reducir el consumo de combustible, mayor autonomía y evitar paradas innecesarias. Pero también deberá estar acompañada por “talento y capacitación del operador”.

En este sentido, Ferrari afirmó actualmente se está por generar un “nuevo hito del contratista”, un sector que tiene que “formular un nuevo ADN” para seguir siendo productivo y rentable. En su propuesta señaló 5 genes que deben construir ese material genético: identidad empresaria, talento humano, contratos, tecnología y datos.

Fuente: https://www.expoagro.com.ar/