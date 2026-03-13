13 de marzo de 2013. Jorge Bergoglio se convierte en el Papa Francisco

Luego de cuatro votaciones, el 13 de marzo de 2013, el cónclave de cardenales del Vaticano eligió como nuevo papa al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, quien adoptó para su pontificado el nombre de Francisco.

“Ustedes saben que el deber del cónclave es dar un obispo a Roma, y parece que mis hermanos cardenales han ido a buscarlo al fin del mundo”, les dijo el argentino desde el balcón de San Pedro a los miles de fieles que habían aguardado bajo el frío y la lluvia ver el ansiado humo blanco que surgió a las 19:08.

Su designación fue histórica por varios motivos: fue el primer papa americano en los 266 que se habían elegido hasta entonces, el primer jesuita, el primero en llamarse Francisco y remmplazó al primer Sumo Pontífice que renunció en seiscientos años: Benedicto XVI.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/