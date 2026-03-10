Shakira hace historia al ser nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll

Shakira, reconocida cantante colombiana, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera al convertirse en la primera artista latina nominada al emblemático Rock & Roll Hall of Fame. La barranquillera aspira a un lugar en el prestigioso museo de Cleveland para la clase 2026.

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, para ser nominados, los artistas deben haber lanzado su primer álbum al menos hace veinticinco años. Shakira lanzó su primer disco, «Magia», en 1991, cumpliendo así con este requisito.

El museo destacó en sus redes sociales que «con 125 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy, 15 Latin Grammy y la gira mundial más taquillera de la historia de una artista latina, su huella cultural es innegable». Esta declaración invita a los seguidores de la artista a mostrar su apoyo.

Entre los otros nominados para la clase 2026 se encuentran artistas como Phil Collins, Mariah Carey, Melissa Etheridge, Billy Idol, Jeff Buckley, Luther Vandross, Pink y Lauryn Hill, así como bandas reconocidas como Iron Maiden, INXS, The Black Crowes, Joy Division/New Order, New Edition, Oasis, Sade y Wu-Tang Clan.

Cómo apoyar a Shakira en su nominación

El proceso de selección de los ingresantes al museo está a cargo de un panel de mil doscientos expertos, incluidos periodistas e historiadores. Sin embargo, también se permite el «Voto Fan», lo que significa que el apoyo de los seguidores puede ser crucial para el resultado final.

Shakira ha instado a sus fanáticos a participar en el proceso a través de su canal de difusión en WhatsApp, donde compartió momentos destacados de su carrera rockera y el enlace para votar.

Fuente: https://www.cadena3.com/