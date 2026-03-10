El próximo fin de semana largo tendrá cuatro días: ¿cuándo será?

Se aproxima el próximo fin de semana largo en Argentina, que se ha establecido para durar cuatro días, aunque no todos los trabajadores podrán disfrutar de este beneficio.

De acuerdo al cronograma del gobierno nacional, el fin de semana extra largo se llevará a cabo el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24 de marzo.

A pesar de esto, hay que tener en cuenta que el lunes 23 ha sido declarado como día no laborable con fines turísticos, lo que significa que muchos empleadores pueden optar por hacer trabajar a sus empleados sin obligación legal de otorgarles descanso, y además, no recibirán pago doble por ello.

En contraste, el 24 de marzo es un feriado inamovible debido al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Fuente: https://www.cadena3.com/