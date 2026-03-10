Expoagro está en marcha celebrando su 20° aniversario

Desde este martes 10 de marzo, a partir de las 8.30, el predio ferial y autódromo de San Nicolás volvió a convertirse en el epicentro de los agronegocios con la apertura de Expoagro 2026.

Durante 4 jornadas, productores, empresarios, contratistas, técnicos, dirigentes y público en general recorrerán una muestra que combina exhibición de maquinaria, lanzamientos tecnológicos, capacitaciones y espacios de debate sobre el presente y el futuro del sector.

En este contexto, la empresa Exponenciar, organizadora de la exposición, difundió el cronograma completo de actividades que se desarrollarán a lo largo de la semana, con propuestas que abarcan desde la dinámica de maquinaria y la innovación agrícola hasta la ganadería, el financiamiento y los análisis de coyuntura del agro.