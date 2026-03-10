10 de marzo. Día Nacional del guitarrista

Cada 10 de marzo se celebra en nuestro país el Día del guitarrista. La fecha fue establecida por el Congreso de la Nación en 2013 en homenaje al nacimiento del guitarrista y cantante de rock Norberto “Pappo” Napolitano, uno de los músicos más influyentes del rock y el blues argentino, fallecido en el 2005 tras un accidente automovilístico.

Pappo nació el nació el 10 de marzo de 1950 y a lo largo de su carrera formó parte de distintas bandas que marcaron la historia del rock nacional. Participó de Los Gatos, Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Conexión Nº 5, Aeroblus y La pesada del Rock and Roll.

En 1970 fundó Pappo’s Blues y en la década siguiente creó Riff, grupo con el que se consolidó como referente del heavy metal en la esfera local. Entre sus creaciones más conocidas se encuentran “El hombre suburbano”, “Desconfío”, “Susy Cadillacs”, “Juntos a la par” y “Sube a mi voituré”.