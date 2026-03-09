La Liga Deportiva de Chacabuco realizará su Asamblea General Ordinaria

La institución rectora del fútbol de Chacabuco informó que el miércoles 18 de marzo, en su sede de calle San Lorenzo 229, se hará la Asamblea General Ordenaria correspondiente al ejercicio 2025.

La misma tiene fijado el horario de 19:30 para la primera convocatoria, y 20:30 para la segunda y definitiva llamada a inicio.

En cuanto a las autoridades, se elegirán un presidente y un vicepresidente, ya que Sergio Palmieri y Horacio Zlatar finalizan sus mandatos. Sin embargo, por lo que se habla en el ambiente del fútbol de Chacabuco, nada cambiará en Liga Deportiva y seguirán los mismos dirigentes que encabezan actualmente el Consejo Directivo.

Asimismo se deberán votar cinco consejeros titulares porque también completan sus mandatos Hernán Campos, Darío Cirigliano, Rubén Schaab, Juan Martín Maggi y María del Valle Arrizabalaga.

Otro de los puntos destacados de la Asamblea será la renovación del Tribunal de Penas. Habrá que elegir un presidente, por dos años, en reemplazo de Pablo Gómez, y cuatro miembros titulares que reemplazarán a Walter Torres, Eduardo Di Pinto, Martín Lopolito y Marcos Salinas.

Además, se va a tratar será la desafiliación del club San Lorenzo de Rawson. Hace unos días, el equipo azulgrana de la localidad presentó la nota pidiendo la desafiliación y esto tiene que ser discutido en la Asamblea.

Los asambleístas, como es habitual, deberán otorgar al Consejo Directivo la potestad de organizar campeonatos, uniones regionales y todo proyecto que involucre al fútbol local.

Fianalmente, se va a fijar el valor de derecho de afiliación para nuevas instituciones y también el valor de la cuota mensual que deberán abonar los clubes a la Liga.