De interés para los aspirantes a la Licenciatura en Trabajo Social que se dicta en Chacabuco

Desde el Centro Universitario Chacabuco se informa a las personas que realizaron la preinscripción al Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social que, a partir de este lunes 9 de marzo, comenzó el proceso de evaluación de la documentación requerida para el ingreso a la carrera.

Por tal motivo, se solicita enviar la siguiente documentación en formato PDF: copia del Documento Nacional de Identidad (frente y dorso); copia del título requerido o Certificado de Título en trámite.

Se recuerda a los aspirantes que para ingresar a la carrera deberán contar con título de Trabajador Social, Asistente Social o Servicio Social, egresados de carreras de nivel terciario de la Provincia de Buenos Aires u otras jurisdicciones, que acrediten en sus planes de estudio una carga horaria no menor a 1748 horas y una duración mínima de 3 años.

La documentación podrá enviarse al correo electrónico: caechacabuco2024@gmail.com. También se podrá presentar de manera presencial en el Centro Universitario Chacabuco (entrada por calle Olavarría Nº 306, 1º piso, Aula 6), de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:30.

Asimismo, se informa que la Universidad Nacional de Lanús confirmó los horarios de cursada del Ciclo de Licenciatura en Trabajo Social: viernes, de 18:00 a 22:00; sábados, de 8:00 a 17:00 (con intervalo de 12:00 a 13:00 para el almuerzo).