Pergamino: Comenzaron las obras en el predio del primer parque solar

La construcción del primer Parque Solar de Pergamino y de toda la región comenzó a transitar una etapa clave dado que esta semana se iniciaron formalmente los trabajos de marcación y agrimensura. El predio está ubicado en la zona norte de la ciudad, en las inmediaciones de la Ruta 32 y calle Almafuerte, donde se emplazará el proyecto que ya es considerado la mayor inversión público-privada en la historia reciente del Partido.

El primero en Pergamino y la región

Tal como estaba establecido en el cronograma acordado con la empresa Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., el equipo técnico realizó el relevamiento de los lotes y comenzó con la delimitación del terreno que será acondicionado para la instalación de las estructuras. En paralelo, desde la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino (CELP) confirmaron que los paneles fotovoltaicos ya se encuentran en el país, lo que permite sostener los plazos previstos para el avance de la obra.

“Estamos muy expectantes con el desarrollo de las tareas. Una vez que concluya el acondicionamiento del predio en la zona rural, la empresa iniciará el montaje de las estructuras y del sistema de generación”, señalaron desde la entidad, remarcando que se trata de un proceso técnico que demandará distintas etapas antes de su puesta en funcionamiento.

Un proyecto importante

Con una inversión estimada en nueve mil millones de pesos, la iniciativa se consolida como un hito en materia de planificación estratégica y diversificación energética. El objetivo central es fortalecer la autosuficiencia local, incorporar generación a partir de fuentes renovables y mejorar la estabilidad del servicio eléctrico para los usuarios de Pergamino, especialmente durante los picos de consumo.

La capacidad proyectada permitirá abastecer el equivalente al consumo de doce mil hogares, lo que representa un refuerzo sustancial para el sistema eléctrico local, sobre todo en los meses de verano, cuando la demanda se incrementa de manera significativa.

Acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino

El presidente del Consejo de Administración de la CELP, Lucio Tezón, destacó la relevancia institucional y comunitaria del emprendimiento. “Es un momento especial para la Cooperativa y para Pergamino. Esta obra nos posiciona a la vanguardia regional y demuestra que la articulación entre sectores permite dar respuestas concretas a los desafíos del futuro, siempre pensando en el beneficio de nuestros socios”, expresó.

De este modo, el Parque Solar no solo implicará un salto cualitativo en la infraestructura energética del Partido, sino que también marcará un precedente en la articulación entre el sector cooperativo y la inversión privada, con un fuerte impacto en el desarrollo sustentable de la ciudad.

