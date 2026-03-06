El Municipio de Chacabuco optimizó la iluminación del Parque “El Rincón” de Rawson

El delegado municipal de Rawson, Gustavo Millán, informó que este jueves se concretaron importantes mejoras en el sistema de iluminación del Parque “El Rincón”, un espacio comunitario que nació a partir de una iniciativa de jóvenes de la localidad.

El proyecto fue impulsado en 2024 por adolescentes rawsenses que participaron del programa provincial “Decisión Niñez”, mediante el cual obtuvieron un financiamiento de 1 millón de pesos para la construcción de un espacio recreativo destinado a la actividad física y al encuentro comunitario.

Durante la inauguración del parque, realizada meses atrás, el intendente de Chacabuco, Dr. Rubén Darío Golía, se había comprometido a avanzar con la iluminación del predio, compromiso que comenzó a concretarse con los trabajos finalizados en el día de hoy.

Las tareas incluyeron el recambio de seis luminarias existentes por tecnología LED en el circuito de ejercicios de la Pista de Salud “Dr. Jorge Illich”, así como la instalación de cuatro nuevas luminarias LED en los postes ubicados en la intersección de calle C. Sangiani y Avenida Perón, sector donde se encuentran los juegos de ejercicio al aire libre, bancos y equipamiento del parque.

Estas mejoras permiten optimizar las condiciones de seguridad, visibilidad y uso del espacio público, promoviendo la práctica deportiva y la recreación de vecinos y vecinas.

El trabajo se llevó adelante con la articulación de la Dirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio.

Cabe destacar también las gestiones realizadas ante la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco por Juan Manuel Golía, secretario de la entidad cooperativa; Patricia Sorichillo, secretaria de Obras y Servicios Públicos; y el trabajo desarrollado por Soledad Rodino.