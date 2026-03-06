Darío Golía inauguró el año legislativo en Chacabuco

Este jueves, el Intendente Municipal de Chacabuco dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

“Este es mi undécimo período en el que vengo a inaugurar las sesiones ordinarias. Como lo hago cada año que estoy al frente del municipio, vengo a brindar un informe de lo que fuimos capaces de hacer en este tiempo y lo que proyectamos para nuestra ciudad en el futuro”, afirmó.

El mandatario hizo un extenso repaso de su gestión, área por área, y destacó que desde el inicio de su tercer mandaato se trabajó para lograr “una administración ordenada, prolija, transparente, participativa y cercana al vecino”, aunque reconoció que el municipio atraviesa un contexto nacional complejo. “Estamos viviendo tiempos difíciles, con dificultades y escasos recursos. Frente a esto hay que planificar los nuevos tiempos”, sostuvo. En ese sentido, explicó que desde el primer día se ajustaron los gastos innecesarios que no respondían a necesidades inmediatas o urgentes. “Logramos tener una administración equilibrada, con escasos recursos, poniendo el acento en la eficiencia, la eficacia y la transparencia”, afirmó.

Respecto a los recursos coparticipables, el intendente indicó que durante 2025 se registró una disminución del 16,69% en relación con la inflación. Sin embargo, aseguró que mediante una correcta administración de los recursos se pudo avanzar en distintas prioridades para el funcionamiento del municipio.

Paritarias y salarios municipales

Golía remarcó los acuerdos alcanzados con los gremios municipales, entre ellos ATE y el Sindicato de Trabajadores Municipales, tras más de diez encuentros paritarios. En ese marco detalló que en el año 2024 el aumento fue del 101% al básico, más 26% en bonos, totalizando un 127%, frente a una inflación del 117%, lo que significó una mejora del 10% por encima del aumento del costo de vida a favor de los trabajadores municipales. En el año pasado, el incremento resultó del 32% al básico, más 20% en bonos, alcanzando un 52% anual frente a una inflación del 31,5%. Y en lo que va de 2026, el Intendente indicó que en enero se otorgó un 4% de aumento -acordado en la paritaria anterior- y en febrero se pagó un bono de $60.000. Además, confirmó que los sueldos están ya depositados e incluyen otro 4% de incremento.

Inversiones y equipamiento

En este ítem, Golía también destacó que el municipio terminó de pagar el crédito leasing otorgado en julio de 2021, cancelando 25 cuotas por un total de $96.700.000. En materia de inversiones, informó que se destinaron: 519 millones de pesos en 2024 y 759 millones de pesos en 2025 para reparaciones y adquisición de maquinaria, lo que permitió mejorar el estado del parque automotor municipal y optimizar la prestación de servicios. Entre las incorporaciones de maquinaria mencionó: un tractor con plataforma y cortadora de pasto para Espacios Verdes; un tractor cortador para el Parque Recreativo; un equipo similar para el cementerio; otro para la Playa de Camiones y el Parque Industrial; y uno destinado a la localidad de O’Higgins.

Además, el municipio invirtió, en la compra de contenedores y en el servicio de hemodinamia, una suma de 284 millones de pesos. “Todo esto sin contar las inversiones en áreas como educación y obras públicas”, expresó.

Recaudación y beneficios para contribuyentes

El jefe comunal explicó que otro eje de financiamiento del municipio es la recaudación propia, que actualmente alcanza alrededor del 70% entre recaudación y recupero de deudas. En ese sentido, destacó la implementación de incentivos para los contribuyentes cumplidores: un 20% de descuento para quienes están al día, y un 15% adicional por pago anual antes del 31 de marzo. De esta manera, quienes cumplen ambas condiciones reciben una bonificación total del 35%.

También se implementaron reducciones en la Tasa de Seguridad e Higiene para algunos rubros vinculados a la producción e incentivos para nuevos emprendimientos.

Un Estado presente

Finalmente, el intendente remarcó que la prioridad del gobierno municipal es “el desarrollo integral de las personas”. En ese sentido, expresó: “Queremos un Chacabuco sano, física y psíquicamente, con educación, deporte y cultura. Eso se logra con un Estado presente y trabajando en armonía”.

Al finalizar el discurso de Golía, el presidente del Legislativo, licenciado Tomás Domóinguez, cedió la palabra a los presidentes de bloque para que expresaran sus posiciones. Así, Agustín Zarcovich (PRO), Ezequiel Martínez (LLA Chacabuco), Ignacio Orsini (PRO-UCR), Emilia Recondo (LLA Oficial) -por la oposición- y Marcos Peralta por el bloque oficialista, manifestaron sus posiciones en vista del comienzo de un nuevo año legislativo.