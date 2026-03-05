Junín: Cierra la sucursal del Banco Hipotecario

Lo que comenzó como un rumor y una luz de alerta encendida por el gremio de La Bancaria a fines de enero, se transformó hoy es una certeza irreversible: el Banco Hipotecario confirmó oficialmente que su sucursal de Junín, ubicada en la emblemática esquina de Arias y Saavedra, dejará de estar operativa a partir del 15 de mayo de 2026.

La decisión se enmarca en una política global de la dirección de la entidad que busca transformar sus sedes físicas en terminales «virtuales», priorizando la atención mediante canales digitales y telefónicos. Esta estrategia ya se cobró el cierre de otras dependencias el año pasado, como las de Pergamino, San Rafael y diversos puntos en el sur del país.

A pesar del cierre del edificio, la entidad informó a sus usuarios que el impacto administrativo será mínimo en términos de identificación bancaria. Según la notificación oficial, los números de cuenta, CBU y alias permanecerán sin cambios. Asimismo, la operatoria para empresas no se verá afectada y el banco otorgará una bonificación en el mantenimiento de cuenta durante tres meses como compensación por los inconvenientes.

Sin embargo, el cambio logístico es rotundo. La nueva sucursal asignada para los trámites presenciales que no puedan resolverse de forma virtual será la de San Nicolás, ubicada en Bartolomé Mitre 179/181 de esa ciudad. Si bien se informó que los clientes seguirán contando con el mismo Oficial de Empresas, la distancia geográfica (aproximadamente 160 kilómetros) representa un obstáculo significativo para los clientes.

Por su parte, el secretario general de La Bancaria Junín, Abel Bueno, indicó en diálogo con LT 20 Radio Junín que «la intención es cerrar la sucursal y despedir a los empleados que trabajan en el banco». En total serían cinco los trabajadores afectados por esta situación.

«Es una sucursal rentable, que tiene alrededor de cinco mil cuentas. Nosotros ya nos comunicamos con los secretarios nacionales y vamos a hablar con las autoridades del banco para que esto no se cierre. El Banco Hipotecario ya cerró sucursales en Pergamino y San Rafael. La política es mantenerse como una sucursal virtual», detalló Bueno.

«Esta es una sucursal que no paga un alquiler excesivo, ni paga un impuesto municipal importante. No es una sucursal que dé pérdidas, esta es una política que ha determinado el Directorio. Ahora vamos a pedir también una reunión con el Intendente para ver si puede gestionar ante alguna autoridad para tratar de revertir esta situación. Esperamos tener alguna respuesta positiva», ahondó el dirigente bancario, y advirtió asimismo que «en otras ciudades del país el Banco Santa Fe y el Banco Santander también están pensando en cerrar sucursales y desvincular empleados».

