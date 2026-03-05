Entrega de anteojos y controles gratuitos en Cucha Cucha

Este miércoles se realizó la primera jornada de entrega de anteojos en la localidad de Cucha Cucha, donde se otorgaron 80 pares a vecinos y vecinas a través de la Fundación Banco Provincia.

El jefe comunal de Chacabuco, Darío Golía, agradeció especialmente a Micaela Ferraro, funcionaria de la entidad bancaria: “es una amiga y siempre se acuerda de Chacabuco”, dijo el Intendente, destacando que gracias a su gestión fue posible concretar este operativo. También reconoció el trabajo del delegado municipal Guillermo Rojas, quien colaboró con la logística y venía solicitando la realización de esta jornada en la localidad.

Golía señaló que en esta primera instancia se generaron 80 turnos gratuitos y se entregaron 101 pares de anteojos, resaltando la importancia de brindar este tipo de servicios preventivos a la comunidad. Asimismo, informó que aún restan dos jornadas —para este jueves y viernes— con 80 turnos por día, cuyos cupos ya se encuentran completos.

“Este tipo de jornadas hacen que podamos brindarles a los vecinos este servicio de control preventivo. A través de este programa de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires nos vino muy bien”, expresó el Intendente, quien también agradeció a Hugo Moro y a la Fundación por el acompañamiento.