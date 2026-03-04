4 de marzo. Día Mundial de la Obesidad

Esta es una jornada impulsada por la comunidad científica para visibilizar una enfermedad crónica que se ha convertido en una pandemia silenciosa a nivel global y que en Argentina cobra cifras preocupantes.

La Organización Mundial de la Salud la define como una condición en la que el Índice de Masa Corporal (IMC) es igual o superior a 30 kg/m². A escala mundial, más de 1.000 millones de personas viven con obesidad, según un estudio publicado en The Lancet que analizó datos de más de 220 millones de personas en 190 países.

En la Argentina, las cifras del Ministerio de Salud de la Nación muestran que 7 de cada 10 adultos tienen exceso de peso, y el 30 % de los niños presenta sobrepeso, con alrededor del 6 % diagnosticado con obesidad.

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. Entre las recomendaciones que profesionales en nutrición y salud promueven se encuentran:

-Realizar cuatro comidas diarias equilibradas: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

-Aumentar el consumo de frutas, verduras y pescado.

-Optar por lácteos descremados y reducir alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas.

-Limitar el consumo de alcohol, que aporta calorías sin nutrientes.

-Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.

Los profesionales también subrayan la importancia de consultar regularmente con médicos y nutricionistas para recibir orientación específica, especialmente en casos de obesidad, y evitar tratamientos alternativos sin base científica.