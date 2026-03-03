Escalada, el Pueblo Turístico de Zárate con historia viva y buena mesa

A trece kilómetros de Zárate y menos de cien de CABA, Escalada es un destino ideal para el “turismo de cercanía” del AMBA por su aire rural, sus calles de tierra y su perfil histórico. Todo el distrito tiene unos cinco mil habitantes y el casco urbano, a lo sumo la décima parte.

Aunque Escalada -uno de los treinta y nueve Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires- nació el 1888, con la llegada del antiguo tranvía rural de los hermanos Lacroze, este paraje era conocido desde la época colonial como “Parada de Postas”, un punto de descanso obligado en el antiguo camino real que conectaba Buenos Aires con el norte del país y el Alto Perú. Era una “escala” segura para cambiar caballos, comer y dormir, antes de seguir la travesía.

Hacia el siglo XIX, los Castex eran una de las familias terratenientes más influyentes de la zona de Zárate. No solo eran dueños de las tierras, sino que oficiaban de «Maestros de Posta». Su estancia era el centro de la vida social y económica mucho antes de que se trazara el pueblo.

Testimonio de aquella época es un sobreviviente de hierro, el Puente Castex, una joya de ingeniería sobre el río Areco que fue fabricado en Inglaterra y traído en barco, pieza por pieza. Inaugurado en 1894, permitía que las carretas y los primeros automóviles no quedaran varados por las crecidas del río, algo muy común en esa zona baja.

El Tranway Rural de los Lacroze

Los hermanos Federico y Julio Lacroze (pioneros del transporte en Argentina) crearon un sistema único: un tranvía tirado por caballos que recorría el campo para sacar la producción de granos hacia el puerto de Zárate. Más tarde, ese sistema se modernizó con locomotoras a vapor y se convirtió en el Ferrocarril Central Buenos Aires.

A diferencia de los tranvías urbanos, estas formaciones podían recorrer cientos de kilómetros por el campo. Se utilizaban cuarteadores (jinetes que ayudaban a los caballos en las subidas o tramos difíciles) y se hacían «relevos» de animales en las postas cada 15 o 20 kilómetros, muy similar al sistema de las antiguas diligencias.

Los vagones eran de madera, livianos pero resistentes. Había de pasajeros y también de carga para transportar los cereales de las estancias (como las de la familia Castex en Escalada) hacia los puertos.

Las vías eran de una trocha media (1,435 metros), la misma que hoy usa el Ferrocarril Urquiza, ya que los Lacroze fueron los fundadores de esa línea. Cabe recordar que el trayecto entre Escalada y Buenos Aires podía demandar un día en el tranway a caballo.

Precisamente, la Estación Escalada fue el motor que hizo que los trabajadores rurales empezaran a construir sus casas de ladrillo alrededor de la vía, dándole la forma de «manzana» que vemos hoy.

El Almacén de Ramos Generales: el último testigo

Era el corazón del pueblo, donde se recibía la correspondencia, se pagaban los sueldos de los peones, se compraba desde un clavo hasta un vestido de novia, y por supuesto, se jugaba a las bochas. Entrar hoy al almacén (el de Rolo o la vieja panadería) es entender ese vínculo: un lugar donde terratenientes y gauchos de las postas se cruzaban para comerciar.

Qué hacer en Escalada hoy

Es un lugar ideal para pasar el día, paseando y comiendo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los comercios sólo abren sábados, domingos y feriados. Aquí algunos de los principales atractivos:

A la hora de comer

La Panadería de la familia Tuculet: un edificio de 150 años con hornos a leña originales. Hoy funciona allí un restaurante que abre solo los fines de semana. Imperdibles sus pastas artesanales y sus empanadas.

El Almacén de Ramos Generales de Rolo: es una pulpería de más de 140 años que todavía conserva su mostrador de madera, la cancha de bochas y ese ambiente donde el tiempo no corre. Es el punto de encuentro para tomar un aperitivo o una grapa.

El Relajo Vinoteca: una propuesta más moderna de «cocina de autor» y bodega.

Parrilla Don Enrique: clásico tenedor libre de campo.

A la hora de pasear

Caminatas y fotos: sus calles principales conservan fachadas de casas de ladrillo a la vista y viejos molinos.

Cicloturismo: muchos grupos de ciclistas llegan desde Zárate o Campana atravesando caminos rurales (como el que pasa por el histórico Puente Castex de 1894).

Turismo Ferroviario: están los restos de la vieja estación. Aunque el tren ya no pasa para pasajeros, las vías y la infraestructura cuentan la historia del modelo agroexportador argentino.

Cómo llegar:

Desde CABA, por RN N° 9 hasta la RN N° 12, en la rotonda de la ciudad de Zárate, a la izquierda seguir al empalme con la RN N°193; o por la RN N°9 hasta el acceso a la RN N°193 que va a Solís.

Fuente: https://dib.com.ar/