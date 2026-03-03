Rubén Blades vuelve a la Argentina

“Voy para setenta y ocho años y espero que me quede salud y la voz para mantenerme activo un par de años más, mientras aún pueda mantener la calidad que siempre he tratado de presentar al público que nos apoya en los conciertos”. Aun con esa frase como introducción, la noticia provoca entusiasmo en el público argentino: Rubén Blades se presentará el próximo 16 de agosto en el Movistar Arena.

El legendario músico panameño anunció que la gira con la que presenta su más reciente disco, Fotografías, será el comienzo de su despedida de los escenarios, aunque dejó claro que continuará realizando grabaciones. El año pasado, el tour visitó varias ciudades de Estados Unidos, Perú, Colombia; el recorrido continuará por Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España, antes de volver a Latinoamérica: el 11 de agosto se presentará en el Auditorio SODRE de Montevideo, para seguir el 14 en el Movistar Arena de Santiago de Chile y finalizar en Buenos Aires.

En esta ocasión, el artista está acompañado por la Roberto Delgado Big Band que encabeza su socio musical, y que según Blades “demuestra su versatilidad al interpretar diversos formatos: dos trompetas, tres trombones, orquesta y Big Band”. Las entradas se ponen a la venta este miércoles 4 de marzo, con una preventa desde las 16:00 en el sitio oficial del Arena. El 5, en tanto, comenzará la venta general.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/