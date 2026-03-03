La industria de robots humanoides de China lidera el mercado en crecimiento

La industria de robots humanoides en China ha captado la atención global tras las impresionantes acrobacias de estos robots en el Festival de Primavera, un evento televisado de gran relevancia en el país. Además, la empresa Honor se prepara para presentar su primer robot humanoide en el Mobile World Congress (MWC) en España.

Este avance en la robótica se enmarca dentro del plan «Made in China 2025», que originalmente se centró en la automatización industrial. Sin embargo, los recientes avances en inteligencia artificial multimodal han acelerado el desarrollo de la llamada IA encarnada, que se refiere a máquinas autónomas que operan en el mundo real. Las autoridades chinas consideran que esta evolución podría ayudar a mitigar la escasez de mano de obra y aumentar la productividad.

En esta fase inicial del desarrollo de robots humanoides, las empresas chinas están superando a sus competidores estadounidenses en velocidad y volumen de producción. Según Selina Xu, líder en políticas de IA en la oficina de Eric Schmidt, China cuenta con una cadena de suministro de hardware más sólida, gran parte de la cual se ha desarrollado a través del sector de vehículos eléctricos, lo que permite a las empresas iterar a un ritmo más rápido que sus homólogos occidentales.

«China tiene una base de fabricación muy fuerte, lo que permite a las empresas lanzar nuevos modelos más rápidamente. Por ejemplo, Unitree envió aproximadamente 36 veces más unidades el año pasado que sus competidores estadounidenses Figure y Tesla», añadió Xu.

El total de envíos de robots humanoides a nivel mundial alcanzó las 13,317 unidades el año pasado, según un informe de Forbes publicado recientemente. Aunque esta cifra es pequeña, se espera que la industria crezca casi el doble anualmente, alcanzando los 2.6 millones de unidades para 2035. Sin embargo, se debe tener precaución al interpretar estos números, ya que no está claro cuántas unidades corresponden a ventas comerciales y cuántas son modelos de demostración o implementaciones piloto.

Los principales fabricantes de robots humanoides en 2025 fueron Agibot y Unitree de China, seguidos por UBTech, Leju Robotics, Engine AI y Fourier Intelligence, lo que subraya el dominio temprano de Pekín en este sector.

Un cambio significativo ha sido el paso de una emoción impulsada por demostraciones a una adopción impulsada por operaciones, según Yuli Zhao, director de estrategia de Galbot. El robot humanoide G1 de Galbot hizo su aparición en el Festival de Primavera, junto a otros robots de Unitree Robotics, Noetix y MagicLab.

«Más clientes preguntan: ¿puede el robot funcionar de manera estable en entornos reales y realmente quitar trabajo de las manos de las personas? Esta demanda práctica se fortalece en China debido a que las políticas y estrategias industriales fomentan la actualización de la automatización», explicó Zhao.

El financiamiento hacia startups de robots humanoides ha acelerado el progreso, pero la adopción más duradera se produce cuando se puede demostrar un valor confiable y repetible en operaciones de producción o servicio, no solo en una exhibición aislada.

A pesar de ello, los fabricantes de robótica humanoide están enfrentando problemas fundamentales. Uno de los desafíos consiste en permitir que los modelos de robots predigan el «siguiente estado físico» que enfrentarán en entornos impredecibles. A diferencia de los modelos de lenguaje, las empresas de robótica humanoide no pueden simplemente recopilar datos de internet, por lo que la mayoría dependen de entornos de simulación que generan datos sintéticos, aunque la recolección de datos del mundo real sigue siendo esencial.

«Debido a la escasez de datos, los robots humanoides aún están lejos de alcanzar la autonomía. El hardware actualmente supera al software, ya que el cuerpo del robot puede manejar mucha más destreza que en años anteriores, aunque presenta problemas de fiabilidad», agregó Xu.

La seguridad también representa un gran obstáculo para los robots humanoides. Un accidente de alto perfil podría provocar una reacción pública negativa, y es probable que China esté evaluando cómo implementar esta tecnología rápidamente sin apresurarse demasiado. A medida que la industria madura, se esperan más regulaciones.

La demanda de robots humanoides crecerá primero en lugares de trabajo relativamente controlados, como la manufactura industrial, la logística en almacenes y el comercio minorista, donde las tareas son repetitivas y los procesos son claros, creando una demanda real y condiciones ideales para que los robots humanoides ofrezcan valor a gran escala.

Sin embargo, el desarrollo de robots humanoides no es una carrera entre dos países. El ecosistema de robótica de Japón también está avanzando, con planes para la producción masiva de humanoides para 2027. Japón, pionero en este campo con proyectos como ASIMO de Honda, se enfoca en la precisión y el control avanzado, especialmente en el cuidado de personas mayores.

James Riney, CEO de Coral Capital, que invierte en empresas tecnológicas en Japón, considera que Tokio seguirá prosperando en la industria de la robótica humanoide. «Hay tres factores que probablemente impulsarán la adopción de la robótica en Japón: la escasez de mano de obra, la visión cultural de los robots como amigos y la dominancia de Japón en muchas partes de la cadena de suministro de robótica».

Boston Dynamics, de Hyundai Motor, presentó un nuevo robot humanoide Atlas para uso en fábricas para 2028, con planes de producir hasta 30,000 unidades anualmente en EE. UU. como parte de su impulso hacia la robótica impulsada por IA.

Para China, la convergencia de políticas gubernamentales, estrategias industriales, escasez de mano de obra y capital privado están acelerando el avance en la robótica humanoide. «El liderazgo de China se entiende mejor como una ventaja de velocidad a escala», concluyó Zhao. «El ecosistema aquí comprime todo el ciclo – I+D, cadena de suministro, fabricación, integración y despliegue al cliente – en un bucle muy ajustado, lo que permite a las empresas de robots humanoides pasar de prototipos a implementaciones en el mundo real más rápido y aprender de operaciones reales».

