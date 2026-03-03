Precio del petróleo se dispara en medio de la crisis de Oriente Medio

Los precios del petróleo registraron un fuerte incremento este martes, impulsados por la escalada del conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio y que amenaza de forma creciente la infraestructura energética regional.

Los futuros del crudo Brent, de referencia internacional, subieron más de un 9 %, cotizando por encima de los 85 dólares por barril en la apertura de los mercados. Paralelamente, los futuros del West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, se incrementaron alrededor de un 7 %, situándose en torno a los 77 dólares por barril.

El Brent alcanzó niveles no vistos desde enero de 2025, mientras que el WTI tocó máximos similares a los registrados durante el conflicto entre Israel e Irán del año pasado. Esta subida se produce en el contexto de la agresión lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que empezó el pasado sábado, a la que Teherán ha respondido con misiles contra activos militares estadounidenses e infraestructura en Estados del Golfo como Baréin, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El aumento es consecuencia también del hecho de que la crisis ha impactado el tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, un corredor vital por el que pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y cuyo tránsito ha sido detenido, generando presión sobre los mercados globales de energía.

Crisis energética en Europa

El conflicto también ha afectado el costo de la energía en el continente europeo, donde los precios del gas en la bolsa europea superaron por primera vez desde enero de 2023 los 700 dólares por 1.000 metros cúbicos, tras un aumento este martes del 31,8 %. Mientras, en el Reino Unido los precios subieron un 93 % en una semana y tocaron máximos en más de tres años.

Los riesgos se ven agravados por los niveles relativamente bajos de almacenamiento de gas de la UE, actualmente por debajo del 31 %, en comparación con el 40 % en el mismo período del año pasado.

Israel y Estados Unidos lanzaron en la madrugada del sábado 28 de febrero un ataque conjunto contra Irán, con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica.

Los bombardeos se cobraron la vida del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y de al menos cuatro altos cargos militares del país.

En respuesta, Teherán lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel, así como contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

