La oposición tildó de «bochornoso» y «tribunero» el discurso de Javier Milei

El presidente Javier Milei inauguró el 144° período de sesiones del parlamento. Sin contacto con la vicepresidenta, y titular del Senado, Victoria Villarruel, y con el peronismo como enemigo declarado, el líder libertario montó un show en el que rememoró sus tiempos como panelista desacatado y desarrolló un discurso violento, sin anuncio de medidas para contrarestar la crisis, con el que buscó consolidar el apoyo del núcleo duro y lanzar oficialmente su carrera por la reelección de cara al 2027.

Milei decidió denigrar a Cristina Fernández de Kirchner, de quien pronosticó que volverá a ser condenada en la causa Cuadernos y Memorándum con Irán, e insistiendo con calificarla como “chorra” y “corrupta”. Asimismo, el mandatario replicó cada uno de los gritos que la bancada justicialista hacía fuera de micrófono con la degradación de la figura de la ex presidenta en cadena nacional.

“La Argentina tiene un presidente que habla como un barra brava y no como un jefe de Estado. El insulto permanente puede servir para ganar aplausos en la tribuna, pero un país no se gobierna desde la tribuna, sino con responsabilidad, respeto y visión de futuro”, declaró el diputado de UxP Nicolás Trotta en sus redes.

La legisladora del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, sostuvo que en el Honorable Congreso de la Nación “se armó un cumple. Tristísimo”. Bregman, a quien el Presidente en el recinto trattó de “chilindrina troska”, contestó: “Espert me decía Copito de Nieve. Les va bárbaro a estos machitos cuando se agrandan”.

También desde la izquierda, el diputado Néstor Pitrola dijo: «El discurso de Milei fue el modelo de la mentira facho-libertaria: describió un país que no existe mientras se hunde el salario y crecen el hambre, los despidos y los cierres como el de Fate”.

El diputado por Provincias Unidas, Esteban Paulón, apuntó a la importancia de la Asamblea Legislativa porque “es el momento en el cual el Presidente de la Nación hace un repaso del estado del país y de una agenda a futuro, pero “¿en qué la convirtió Javier Milei? En un acto barrabrava, contestándole a los diputados a los gritos, diciendo cualquier cosa, con agresión, con toda su banda, con todo su fandom que lo aplaude”, declaró.

El diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, se expresó también a través de su cuenta de X: “Lamentable lo sucedido en la Asamblea Legislativa. Los gritos, las chicanas y burlas dan vergüenza ajena, pero lo más importante es que no son al azar: hay una intencionalidad de desprestigiar al Congreso convirtiéndolo en un circo patético”.