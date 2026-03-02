La fábrica de Cocot y Dufour despidió a sus últimos 140 empleados y comunicó el cese de actividades

La emblemática empresa, situada en el corazón del barrio porteño de Parque Chas, se transformó en escenario de un conflicto laboral. Sus últimos 140 empleados quedaron en la calle tras el cierre de la fábrica textil.

Los despidos iniciaron meses atrás y redujeron drásticamente el equipo de trabajo de Cocot y Dufour que empleaba a unas 500 personas. A la incertidumbre se suma una denuncia económica grave: los trabajadores aseguran que la firma comenzó a liquidar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas, de manera arbitraria y sin informar fechas claras de pago.

La respuesta de los empleados no se hizo esperar. Con cortes de calle frente a la planta y un clima de asamblea permanente, la protesta subió de tono hasta rozar la violencia física.

Según trascendió, se produjo un durísimo cruce verbal entre los trabajadores y representantes de Recursos Humanos enviados por la empresa, situación que obligó a extremar la vigilancia en el lugar.