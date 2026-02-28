Fútbol de Chacabuco: En el arranque de la segunda fecha empataron San Martín y 9 de julio

Este viernes por la noche se puso en marcha la segunda fecha del torneo de Primera división, Copa Mauricio Paz, organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco.

En el estadio Isidro Ranale, San Martín y 9 de julio empataron 1 a 1. Alexis Rojas le dio la ventaja parcial al «Ferroviario» en el primer tiempo, mientras que el «Lobo» consiguió el empate, cuando expiraba el tiempo reglamentario, a través de Lucas Cirigliano. El árbitro del encuentro fue el juninense Franco Calógero.

La fecha continúa el domingo 1°, con el debut de Argentino, que visitará a Huracán. El partido está programado para las 19:00.

El día lunes 2 habrá otro interesante encuentro: en cancha de Huracán, a las 21:00, estarán jugando Peña la 12 y San Miguel.

Por último, el miércoles 4, con otro muy lindo partido entre Rivadavia y River. El Millonario también hará su presentación en el campeonato. Estarán jugando en el estadio Ruperto Villarreal del «Celeste», a partir de las 21:00.

El libre de esta jornada es Racing Club.

Informe: Javier Galante