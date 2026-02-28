Estados Unidos ha lanzado una operación militar a gran escala contra Irán, declaró el presidente Donald Trump, poco después del anuncio de Israel del inicio de una agresión contra la nación persa.

«Hace poco, el Ejército estadounidense inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní», dijo Trump en un video en sus redes sociales. «Lo diré otra vez. Nunca podrán tener un arma nuclear», agregó.

«Las vidas de valientes héroes estadounidenses podrían perderse, y podríamos tener bajas. Eso sucede a menudo en la guerra. Pero no lo hacemos por el presente. Lo hacemos por el futuro. Y es una misión noble», aseveró.

A los militares iraníes, Trump les dijo: «Así que depongan las armas. Serán tratados con justicia y con total inmunidad o se enfrentarán a una muerte segura». Además, Trump instó a la gente de Irán de «tomar el control de su Gobierno».

«Al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo esta noche que la hora de su libertad está cerca. Manténganse resguardados. No salgan de sus casas. Es muy peligroso afuera. Caerán bombas por todas partes. Cuando terminemos, tomen el control de su Gobierno», pidió.

«Estados Unidos los respalda con una fuerza abrumadora y devastadora», declaró. «Ahora es el momento de tomar las riendas de su destino […] Este es el momento de actuar. No lo dejen pasar», concluyó.

