La Pampa prohíbe y restringe el uso de celulares en escuelas

El Ministerio de Educación de La Pampa aprobó la Resolución N° 77/26, normativa a través de la cual prohíbe y restringe el uso de celulares en las escuelas pampeanas, entre otros dispositivos digitales. “La normativa establece límites claros con el fin de proteger la salud mental, mejorar los aprendizajes y fortalecer los vínculos entre las personas, en pos de la convivencia escolar”, explicaron.

Desde la cartera precisaron que “en el caso de los niveles Inicial y Primario, se prohíbe el uso de dispositivos digitales personales en los establecimientos educativos para estudiantes”. La normativa explica que en dichos niveles los niños y las niñas se encuentran en pleno proceso de socialización y desarrollo cognitivo, lo que implica la evolución de distintos procesos mentales, de habilidades y de crecimiento.

“La exposición a pantallas en estas edades obstaculiza, por un lado, la adquisición de competencias esenciales, tales como, el lenguaje, la memoria, la comprensión, el pensamiento simbólico y la atención sostenida. Por otro lado, dificulta los procesos de interacción social, de empatía y de resolución de conflictos”, argumentaron.

En el Secundario

En relación al nivel Secundario, informaron que “se restringe el uso de dispositivos digitales personales. Los mismos podrán ser utilizados de manera excepcional cuando la propuesta pedagógica así lo requiera. El o la docente debe elaborar una propuesta que se encuentre comprendida en la planificación anual o en algún dispositivo de enseñanza específico en el que se fundamente el uso pedagógico de dispositivos digitales personales. Para su implementación, las planificaciones deben contar con la aprobación del Equipo de Gestión”.

En este nivel, durante el tiempo de clase, no está permitido por parte de estudiantes y docentes el uso recreativo o personal de los dispositivos digitales personales. “Los mismos deberán permanecer apagados”, añadieron.

Responsabilidad

Desde Educación sostuvieron que “en resguardo de la tarea docente, se deben priorizar canales de comunicación oficiales tales como teléfono institucional y/o correos electrónicos institucionales existentes o creados específicamente para tal fin, que remitan, por ejemplo, al docente, curso o año escolar”.

“Las familias asumen la responsabilidad del ingreso de los y las estudiantes con dispositivos personales digitales, los cuales deberán permanecer apagados. Asimismo, son quienes deben asistir a la institución ante un incumplimiento por parte del o la estudiante a su cargo”, remarcaron.

Finalmente, aclararon que “el establecimiento educativo no será responsable por eventuales daños, extravíos o deterioros de dichos dispositivos, sin perjuicio de las acciones institucionales que correspondan ante el incumplimiento de la presente normativa”.

Fuente: https://www.laarena.com.ar/