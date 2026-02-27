El Senado transformó en ley la Reforma Laboral

Luego de la sanción de la Ley de Régimen Penal Juvenil, el Senado Nacional comenzó a tratar el proyecto de Reforma Laboral, una vez desactivadas las duras protestas que se dieron durante la jornada afuera del Congreso.

En la previa a la llegada del presidente, Javier Milei, al Parlamento, el bloque oficialista festejó este viernes por la noche la sanción de la iniciativa más deseada por el Ejecutivo Nacional.

El resultado fue el mismo que cuando se trató el 12 de febrero, pese a que el proyecto volvió de la Cámara de Diputados con la eliminación del capítulo 44 que proponía una reducción en el salario por licencias de enfermedad y accidentes. La iniciativa obtuvo 42 votos positivos, 28 en contra y dos abstenciones de los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

La Libertad Avanza volvió a tomar la postura de ceder el espacio para los discursos en el recinto a la oposición con el fin de asegurar los votos. En ese contexto, el debate contó con 20 oradores en total, de los cuales la mitad pertenecieron al Bloque Justicialista. Fueron los que marcaron su rechazo al texto y cuestionaron el «debate exprés» que dio el bloque libertario a un tema que impacta en casi 20 millones de personas.

Desde la oposición, el peronismo denunció la metodología utilizada. «Violentaron el sistema de tratamiento. Violaron el reglamento del Senado y nos robaron senadores para poder tener despacho y sacar todo rápido», acusó José Mayans, presidente del interbloque Provincias Unidas (o bloque «Popular»).

«Esta ley va derecho al recinto judicial porque nació mal y termina mal», agregó, al tiempo que denunció que es «un proyecto hecho por estudios de abogados que está en contra de los trabajadores. Una ley gorila hecha por gorilas».

