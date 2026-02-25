Fútbol de Chacabuco: En Sub 23 ganaron Racing, San Miguel y River

Durante el fin de semana pasado, y conjuntamente con el torneo de Primera División, comenzó a disputarse otra de las categorías de los torneos organizados por la Liga Deportiva de Chacabuco: el de la categoría Sub-23, que esta temporada disputa la Copa Mauricio Paz, entre 10 equipos.

En esta primera jornada se enfrentaron Racing y Rivadavia, con triunfo académico por 3 a 2. Matías Rojas, Tomás Apadula y Benjamín Oyanarte, anotaron los goles del vencedor. Dante Roggero y Agostino Tolosa conviertieron para el Celeste.

San Miguel le ganó 2 a 1 a Huracán con goles de Franco Dos Santos y Maiko Torres, mientras que para el Globito marcó Fernando Rusconi.

9 de julio y Peña la 12 repartieron puntos, ya que terminaron 0 a 0.

Y por último, se produjo la goleada de esta jornada inaugural. River, en calidad de visitante, en la cancha de Huracán, le ganó 11 a 0 a Lyon Football Club con 5 goles de Bernabé Velarde y uno cada uno de Felipe Aluise, Federico Suan, César Figueroa, Martino Caraccio, Brandon Di Piero y Bruno Cocco.

Recordemos que al igual que en Primera División, Argentino y San Martín pospusieron el partido.

Para la próxima fecha estarán jugando Huracán y Argentino, San Martín con 9 de julio, Peña la 12 con San Miguel, Rivadavia con River y Lyon Football Club enfrentará a Racing Club.

