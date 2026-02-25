El Municipio de Chacabuco continúa trabajando en la red de caminos rurales de todo el distrito

La Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de Raúl Sosa, junto al servicio de Red Vial Municipal y en articulación con la Dirección de Vialidad Provincial, continúa desarrollando tareas de reconstrucción y mantenimiento en distintos caminos rurales del partido.

En O’Higgins se trabaja en el camino a Membrillar, Las Colmenas, así como desde los Cuatro Caminos hacia la Delegación, en caminos alternativos, y también en calles de la localidad.

En Castilla se realizan mejoras en las calles internas, en el camino rural que conecta con la ciudad de Chivilcoy, y en distintos accesos de la zona.

En Rawson las tareas de mantenimiento se concentran en los caminos a Los Ángeles y a San Patricio.

En la ciudad de Chacabuco se interviene en los caminos a la Laguna de Rocha, camino a Lobosco, a Irala, Fancio, y tambipen en la zona de la balanza de Mitti y Sixto.

Asimismo, la próxima semana está previsto comenzar los trabajos en el Camino Ancho a Bragado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Estas acciones forman parte del compromiso de la gestión municipal de mejorar la conectividad rural, acompañar la producción y brindar mayor seguridad y accesibilidad a los vecinos y vecinas de todo el distrito.