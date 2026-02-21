La Escuela de Policía de Pergamino dejará de funcionar

Desde el municipio sostienen que se debe a un incumplimiento por parte de la Provincia de enviar más efectivos a la ciudad.

El 25 de agosto del 2023 se llevó a cabo el acto protocolar de inauguración de la Escuela de Formación Policial “Juan Vucetich” de Pergamino con el

fin de formar efectivos policiales para que parte de la matrícula de egresados cumpla funciones en la ciudad. Luego de más de dos años, se dio

a conocer que el centro de formación dejará de funcionar.

El cese del funcionamiento de la escuela se da en un contexto en el que cada vez es más necesario el incremento de personal en la ciudad, que en la actualidad, cuenta con una nómina de un poco más de 200 policías.

Desde la Municipalidad de Pergamino indicaron que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires incumplió su parte del pacto al no otorgarle a

Pergamino la cantidad de oficiales esperados. Según el acuerdo entre el Ministerio de Seguridad bonaerense y la Municipalidad, el 20% de los

policías egresados de la escuela cumplirán funciones en Pergamino.

Durante el tiempo en que estuvo en funcionamiento, la escuela operaba en un predio municipal y percibía aporte de recursos por parte del municipio. Dado que no se respetó el acuerdo incial con el que se inició el proyecto, el municipio solicitó el desalojo y la restitución del predio del Centro Habitacional Pioneer, donde funcionaba la escuela.

En los últimos años, se enviaron desde el Honorable Concejo Deliberante (HCD) reiterados pedidos a la Provincia de refuerzo de la nómina policial

que nunca se materializaron. La preocupación por la seguridad en la ciudad y en los pueblos surge del hecho que 204 policías resultan insuficientes

para una población que supera los 115.000 habitantes.

Fuente: https://diarionucleo.com/