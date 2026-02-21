21 de febrero de 2002. Fallece Hamlet Romeo Lima Quintana

Hamlet Lima Quintana nació en Morón, en 1923, aunque prefería decir que era de Saladillo, donde vivió buena parte de su infancia. Fue un prolífico poeta que retrató el paisaje y la cultura de la llanura pampeana. Autor de muchas canciones que integran el repertorio de nuestro folklore nacional, acompañó con sus obras el movimiento artístico y cultural denominado Nuevo cancionero, creado en Mendoza en 1962 por grandes artistas Armando Tejada Gómez, Mercedes Sosa, Tito Francia, Oscar Matus, Damián Sanchez, Pedro Tusoli y Juan Carlos Sedero, entre otros.

La obra que este poeta nos dejó a lo largo de sus casi 79 años de vida es vastísima: unas 400 canciones registradas y 30 libros. Por haberse criado en contacto con la vida rural de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, ese paisaje y la cultura de la llanura pampeana aflora en casi toda su poesía.

Gente necesaria (con Enrique Llopis), Juanito Laguna remonta un barrilete (con Juan Cosentino), Pa´l Marito Arnedo (con José Ramón Mierez), y Zamba para no morir (con Norberto Ambros y Héctor Rosales) son algunas de sus creaciones más recordadas. También grabó discos con el recitado de sus poemas, como «La Pampa Verde». Entre sus libros, resaltan “Callvucurá y su elogio de la tribu”, “Declaración de los bienes”, “Cuentos para no morir” y “Los estafados”, además de haber escrito la única biografía de su amigo Osvaldo Pugliese.

