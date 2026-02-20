El Gobierno acelera en el Senado y el dictamen de la reforma laboral será emitido este viernes

Luego de la aprobación lograda en Diputados este jueves, La Libertad Avanza (LLA) apretará el acelerador en la Cámara Alta y este mismo viernes emitirá dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir rápidamente en ley esa iniciativa clave del Gobierno de Javier Milei.

La jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, decidió junto a su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, convocar para las 10:00 a fin de firmar el despacho con el cambio introducido por Diputados sobre las licencias por enfermedad y accidentes de trabajo.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que el presidente Javier Milei concurra al Congreso a inaugurar el domingo 1° de marzo el período de sesiones ordinarias.