Chacabuco presentará un proyecto a la Provincia para el saneamiento del basural a cielo abierto

El Secretario de Gobierno de Chacabuco, licenciado Javier Estévez, mantuvo una reunión de trabajo con integrantes del área de Medio Ambiente, conformada por Florencia Adducci, Marcos Sierra y Santiago Muhape, con el objetivo de avanzar en un proyecto que será presentado ante la Provincia de Buenos Aires para el saneamiento del basural a cielo abierto de la ciudad.

Este trabajo se viene desarrollando de manera conjunta con un asesor del Ministerio de Ambiente provincial. Actualmente, el equipo se encuentra realizando un relevamiento del estado de situación de la GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y basurales a cielo abierto) a nivel provincial. Esta iniciativa es impulsada por RIAR a través de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

Estévez destacó que se trabaja en diversos puntos estratégicos vinculados al cuidado del ambiente. Entre ellos, la organización de acciones para comenzar con voluntariados ambientales, el desarrollo de capacitaciones en instituciones educativas de todos los niveles y la incorporación de esta temática al programa “Muni en tu barrio”.

Asimismo, adelantó que el Municipio avanzará en la adhesión a la RENAMA (Red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología), fortaleciendo de esta manera políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la educación ambiental y la promoción de prácticas responsables en la gestión de los residuos.